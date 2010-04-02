Около 2 млн. украинцев посетили кинотеатры в марте

В марте 2010 года кинотеатры в Украине посетили около 2 млн. зрителей, свидетельствуют переданные УНИАН данные Международной ассоциации производителей и дистрибьюторов фильмов Motion Picture Association.

По сравнению с тем же периодом в прошлом году посещаемость кинотеатров выросла более чем на 40 %.

Поступления от кинопроката в марте этого года превысили 68 млн. грн., что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

В среднем за неделю в марте в 2010 г. в Украине демонстрировали около 18 лент (в марте в 2009 г. – 14).

“Есть объективная реальность - украинский рынок кинопроката очень динамично развивается, число зрителей неуклонно растет, а все прочее, что происходит вокруг этого – это чистая политика”, - отметил в интервью агентству представитель одной из кинопрокатных компаний.