Мартынюк считает, что Порошенко сам виноват

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК не видит оснований обвинять председателя ВР Александра МОРОЗА в том, что парламент не стал на защиту народного депутата Петра ПОРОШЕНКО, когда ему запретили въезд в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал на пресс-конференции, комментируя заявление П.ПОРОШЕНКО, что ни руководство ВР, ни сама ВР не прореагировали на ситуацию относительно него.

А.МАРТЫНЮК отметил, что во всем этом есть определенная вина и самого П.ПОРОШЕНКО, который неделю сам «не становился на свою защиту». По словам А.МАРТЫНЮКА, он (П.ПОРОШЕНКО - УНИАН) об этом начал заявлять только после того, когда эта ситуация стала известна журналистам. «Вот тогда и у Петра Алексеевича (ПОРОШЕНКО – УНИАН) прорезался голос о том, что действительно факт (речь идет о недопуске его в Россию – УНИАН) имел место», - сказал первый вице-спикер.

А.МАРТЫНЮК считает, что вместо того, чтобы обвинять председателя ВР А.МОРОЗА, необходимо было самому П.ПОРОШЕНКО обратиться к руководству парламента, к народным депутатам и проинформировать о ситуации.

По словам А.МАРТЫНЮКА, на сегодняшний день «можно предъявлять взаимные обвинения». Он отметил, что П.ПОРОШЕНКО не обратился в ВР и до сих пор нет официального ответа, почему ему было запрещено въехать в Россию.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля П.ПОРОШЕНКО сказал, что его удивляет отсутствие реакции Верховной Рады на его недопуск в Россию 3 февраля. «О чем я никогда еще не говорил, так это об отсутствии реакции Верховной Рады Украины на действия России. Потому что есть реакция Президента, есть реакция МИД, есть реакция правительства ЯНУКОВИЧА. Обратите внимание - нет только реакции Верховной Рады Украины», - сказал он.

По словам П.ПОРОШЕНКО, «это значит, что она (ВР – УНИАН) позволяет России подобные действия по отношению к украинскому парламентарию, какой бы ни была его фамилия».