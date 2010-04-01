Милиция задержала двух школьниц
19:12, 01 апреля 2010Общество
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По подозрению в краже одежды и золота
В Житомире милиция задержала двух школьниц по подозрению в краже одежды и золотых украшений на сумму почти 11 тыс. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Житомирской области.
Девушек задержали после того, как 45-летняя житомирянка заявила в милицию о краже из ее дома одежды и ювелирных изделий из золота на упомянутую сумму.
Работники отдела криминальной милиции по делам детей по подозрению в совершении преступления задержали 14- и 15-летнюю учениц одной из житомирских школ .
По этому факту проводится расследование.
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