В Житомире милиция задержала двух школьниц по подозрению в краже одежды и золотых украшений на сумму почти 11 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Житомирской области.

Девушек задержали после того, как 45-летняя житомирянка заявила в милицию о краже из ее дома одежды и ювелирных изделий из золота на упомянутую сумму.

Работники отдела криминальной милиции по делам детей по подозрению в совершении преступления задержали 14- и 15-летнюю учениц одной из житомирских школ .

По этому факту проводится расследование.