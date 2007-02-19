Вакарчук: неграмотная нация – зависимая нация

Святослав Вакарчук инициировал социальный проект “Книга творит человека”. В рамках проекта запланированы встречи со школьниками и студенчеством, а также приобретение книг для детских домов и школ Украины.

“Реноме украинцев, как самой образованной нации уже давно в прошлом, - говорится в пресс-релизе проекта.- Среди юного поколения, которое станет будущим страны, теперь наблюдается шокирующее безразличие к книге. Пришло время признать, что низкий уровень заинтересованности молодежи в чтении – это проблема”.

«Идея этого проекта – обратить внимание и молодых людей, и старшего поколения на Книгу. Книга, которая делает нашу жизнь более интересной, более многообразной и, в конце концов, более успешной. Интеллектуальный уровень нации прямо пропорционален счастью и благосостоянию этой нации. Порой мне становится просто страшно от того, как мало мы знаем, а главное – хотим знать”, - сказал Вакарчук.

“Человек, который мало знает, обречен на зависимость. Неграмотная нация – зависимая нация. Надеюсь, мы вместе сделаем так, чтобы эти слова никогда не говорили об Украине.»