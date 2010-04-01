Милиция обнаружила нелегальный угольный карьер

В Донецкой области милиция обнаружила карьер, в котором велась незаконная масштабная добыча угля в промышленных объемах.

Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на Александра МАЦКОВА, заместителя начальника Управления общественной безопасности.

Согласно сообщению, карьер, в котором велась незаконная добыча угля открытым способом, обнаружен правоохранителями возле села Розовка.

Здесь же находились 13 грузовых автомобилей, 5 экскаваторов, 2 бульдозера и другая техника. В ходе проверки были опрошены 20 человек, работавших в карьере, проводится расследование.

Кроме того, неподалеку от поселка Кульгачи милицией было выявлено еще 26 мест незаконной добычи угля, так называемых, «копанок». Из них 3 «копанки» были без угля, 6 – с уже добытым углем, еще в 17 - осуществлялись подготовительные работы. Сотрудники милиции изъяли и вывезли под ответственное хранение 148 тонн угля и различное оборудование.

По словам А.МАЦКОВА, для поиска и пресечения деятельности незаконной добычи угля в регионе были созданы милицейские мобильные группы, которые в течение нескольких дней выезжали в Шахтерский район области. В состав групп входили сотрудники Управления общественной безопасности, госслужбы по борьбе с экономической преступностью (ГСБЭП) милицейского главка, бойцы «Беркута», а также правоохранители Шахтерского горотделения милиции.

В настоящее время по всем выявленным фактам проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.