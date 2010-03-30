Сдавать внешнее тестирование можно на семи языках

Для проведения внешнего независимого оценивания Министерство образования и науки Украины поручило перевести тестовые задания на семь языков.

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки № 238 от 25 марта.

Согласно приказу, Украинскому центру оценивания поручается осуществить перевод тестовых заданий на крымско-татарский, молдавский, польский, русский, румынский, венгерский языки (за исключением тестов по украинскому языку и литературе и иностранным языкам).

Язык сдачи тестов выбирают лица, которые выразили желание пройти внешнее оценивание.

Также Украинский центр оценивания качества образования должен обеспечить информирование выпускников предыдущих лет общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском, других языках национальных меньшинств, которые зарегистрировались для прохождения внешнего независимого оценивания в 2010 году.