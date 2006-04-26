Гордость советской оборонки под угрозой уничтожения

Председатель правления ОАО НПП “Сатурн” Владимир ЧМИЛЬ заявляет о подготовке силового захвата предприятия. Об этом В.ЧМИЛЬ заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, за последние 8 месяцев ”Сатурн” стал мишенью для рейдеров, которые, нарушая нормы корпоративного права, пытаются дестабилизировать работу предприятия.

По словам В.ЧМИЛЯ, существует высокая вероятность того, что на днях рейдеры могут попытаться войти на предприятие при поддержке силовых структур, и это будет означать, что процесс уничтожения предприятия запущен.

В.ЧМИЛЬ отметил, что ОАО НПП “Сатурн” - единственная в Украине научно-прикладная организация, владеющая полным циклом производства сверхвысокочастотных электронных приборов военного и гражданского назначения по арсен-гелиевой технологии, которой обладают лишь 8 стран в мире. Коллектив “Сатурна” активно участвует в разработке и производстве известной системы обнаружения воздушных целей “Кольчуга”.

В.ЧМИЛЬ рассказал, что ОАО «НПП «Сатурн» создано на базе Научно-исследовательского института криогенной электроники «Сатурн», основанного в 1968 году. Сегодня предприятие производит изделия в области связи, радиометрии, телекоммуникаций, радиолокации и прочее. В 1994 году в рамках программы корпоратизации НПО “Сатурн” было преобразовано в акционерное общество, владельцами части акций которого стали члены трудового коллектива и предприятия-партнеры (в том числе АКБ “Синтез”), а остальные ценные бумаги были проданы через систему сертификатных аукционов. По состоянию на конец 2005 года основными акционерами “Сатурна” являлись ЗАО “УПТК” (24,94%), МЧП “Орияна-К” (19,19%), учредителем которого является гражданская жена Александра ЛОЙФЕНФЕЛЬДА (в прошлом - председателя наблюдательного совета АКБ “Синтез”) Р.БОНДАРСКАЯ. Сам А.ЛОЙФЕНФЕЛЬД владеет 4,3% акций “Сатурна”.

Как сообщается в розданном на пресс-конференции пресс-релизе, в 2004 году руководство ОАО инициировало дополнительную эмиссию, которая предполагала реинвестирование дивидендов акционеров в проведение научных разработок по созданию современных электронных приборов. Однако, группа акционеров, подконтрольных А.ЛОЙФЕНФЕЛЬДУ, от участия в допэмиссии отказалась и добилась признания ее недействительной.

«Следующая попытка допэмиссии была заблокирована незаконным судебным решением Чугуевского районного суда Харьковской обл., который передал право на выкуп всей допэмиссии МЧП “Орияна-К”, что одновременно увеличило общий пакет этого предприятия и А.ЛОЙФЕНФЕЛЬДА до 42%», - отмечается в пресс-релизе.

«Несмотря на то, что 15 апреля это решение было оспорено в Апелляционном суде Харьковской области, рейдеры провели незаконное собрание акционеров, протокол которого, вероятнее всего будет использован для перехода к силовому этапу захвата предприятия», - говорится в пресс-релизе.

По словам В.ЧМИЛЯ, готовящаяся попытка захвата «Сатурна» является угрозой национальной безопасности и обороноспособности Украины. По мнению руководителя предприятия, в результате захвата “Сатурна” группой рейдеров Украина может навсегда лишиться возможности производить современное высокоточное оружие и потерять свое место в клубе стран-поставщиков продукции военно-промышленного комплекса в части современного оружия.

На пресс-конференции В.ЧМИЛЬ представил примерный план рейдерского захвата предприятия. В частности, среди пунктов плана: дестабилизация работы предприятия; скупка акций у миноритарных акционеров; открытие уголовного дела на руководство ОАО, переоформление (с нарушением законодательства) акций на свою фирму; перепродажа незаконно полученных акций несколько раз с целью искусственного создания “добросовестного приобретателя”; срыв проведения очередного собрания акционеров; судебные иски по не проведению собрания и назначение судебного исполняющего обязанности по управлению ОАО; смена всего руководства предприятия, перепродажа предприятия с целью ликвидации ОАО как научно-производственного комплекса; проведение дополнительной эмиссии на несколько миллионов долларов США с нарушением прав основных акционеров, обеспечение поддержки незаконных решений судов и государственных органов какой-либо мощной “крышей” и т. д.

По данным В.ЧМИЛЯ, скупщиком акций выступила фирма ценных бумаг ”Сократ”, которая скупила около 0,45% «Сатурна». В.ЧМИЛЬ сообщил, что к нему лично приходили люди, которые предлагали купить “консолидированный пакет” акций предприятия.

По словам В.ЧМИЛЯ, на сегодня подобная участь коснулась и других украинских предприятий военной отрасли. “К сожалению, достаточно часто под коммерческим прикрытием работают спецслужбы других государств, и сегодня создается впечатление, что поставлена задача уничтожения “Сатурна” как одного из предприятий высоких технологий в Украине, которые не нужны нашим недоброжелателям за территорией Украины”, - отметил он.

В.ЧМИЛЬ сообщил, что направил письма в связи со сложившейся ситуацией в СБУ, Генпрокуратуру, и хочет, чтобы по фактам нарушения закона было открыто уголовное дело.