Французские бизнесмены хотят активизироваться в Донецкой области

Французские бизнесмены планируют активизировать свою деятельность по различным направлениям в Донецком регионе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жак ФОР на встрече с председателем ОГА Анатолием БЛИЗНЮКОМ.

«Мы хотели бы продолжить сотрудничество по проекту использования газа метана, в котором принимают участие пять шахт области. Наши специалисты заинтересованы поработать в транспортной сфере, строительстве терминалов Донецкого международного аэропорта, по вопросам возобновляемых источников энергии» - сказал французский посол.

В свою очередь, А. БЛИЗНЮК заверил Ж. ФОРА в том, что местная власть будет оказывать поддержку французским инвесторам. «Задача региональной власти – оказывать всестороннюю помощь зарубежным инвесторам по всем направлениям», - отметил глава облгосадминистрации.

Кроме того, А. БЛИЗНЮК пригласил представителей бизнеса Франции принять самое активное участие в очередном Международном Саммите, который состоится в Донецке в октябре текущего года.

Также в ходе встречи Ж. ФОР попросил председателя ОГА оказать содействие в открытии в Донецкой области представительства общественной организации «Альянс Франсез», которая занимается популяризацией французского языка и культуры во многих странах мира. При этом посол заверил А.БЛИЗНЮКА в том, что продвижение Донецкого региона во Франции, как и прежде, будет среди приоритетов его деятельности.