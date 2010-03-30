В Украине установлены сроки весенне-летнего запрета на лов рыбы и других водных живых ресурсов.

Об этом УНИАН сообщили в центре общественных связей Киевгосрыбоохраны со ссылкой на приказ №20 от 26 марта 2010 года «Об установлении весенне-летнего запрета на лов рыбы и других водных живых ресурсов» Главного государственного управления охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в Киеве и Киевской области.

Согласно приказу, для охраны, естественного воссоздания водных живых ресурсов в весенне-летний период 2010 года запрещается ловля рыбы на время хода рыбы на нерест и на период откладывания икры в такие сроки:

- на Киевском и Каневском водохранилищах с заливами и проливами, включая зону подтопления, – с 10 апреля по 19 июня;

- на озерах и водохранилищах регулированных рек, которые впадают в Киевское и Каневское водохранилища в пределах зоны ответственности Главного госуправления, – с 10 апреля по 19 июня;

- на нерегулированных реках, которые впадают в Киевское и Каневское водохранилища в пределах зоны ответственности Главного госуправления, – с 10 апреля по 30 мая;

- во вновь созданных водных объектах, а также в придаточной системе рек и других водных объектов зоны ответственности Главного госуправления – с 10 апреля по 8 июля (все – включительно).

Также запрещен лов раков в период вынашивания икры, личинок первой и второй линек с 10 апреля по 20 июня и с 15 июля по 1 сентября 2010 года.

На период нерестового хода и нереста рыбы запрещается использование плавсредств, оснащенных двигателями (за исключением контролирующих организаций) на рыбохозяйственных водоемах.

Также в период нерестового хода и нереста рыбы запрещается проведение дноуглубительных, взрывных и других работ, добыча строительных материалов в местах нереста рыбы, а также проведение соревнований по спортивной рыболовле и подводной охоте.

Кроме того, поручено усилить контроль за работой водозаборных сооружений, осуществляющих забор воды из рыбохозяйственных водоемов, и разрешить работу водозаборных сооружений только при условии оборудования их эффективными рыбозащитными устройствами.

При этом разрешается любительская ловля рыбы на период запрета с берега, за пределами мест нереста и в пределах населенных пунктов, расположенных на берегах водоемов и рек, одной поплавковой или донными удочками с одним крючком и спиннингом с блесной. Разрешенный вылов рыбы – 3 кг.