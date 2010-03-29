Водители троллейбусов в Киеве сегодня (не) бастовали

Коммунальное предприятие “Киевпастранс” заявляет, что водители троллейбусов сегодня в столице не бастовали, а лишь 20 человек отказались выехать на маршруты.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы “Киевпастранса”.

“В действительности, сегодня, 29.03.2010 года, было несколько незначительных задержек транспорта из-за отказа 20 водителей троллейбусного депо № 2 выехать на маршруты и несвоевременного извещения об этом своего руководства”, - заявляет “Киевпастранс”.

КП утверждает, что водителей подстрекает и консультирует одна малоизвестная политическая сила.

“Невзирая на это, все маршруты работают в обычном режиме – необходимое количество троллейбусов выехало на маршруты согласно расписанию”, - подчеркивает “Киевпастранс”.

Он признает, что действительно, на протяжении последних 6 месяцев на предприятии были задержки с выплатой заработной платы. Основной причиной этого было несоответствие фактически полученных ассигнований и стоимости предоставленных услуг по перевозке льготных категорий пассажиров, львиная доля которых предусмотрена государством.

“Городской председатель с пониманием относится к ситуации, сложившейся на предприятии относительно возникновения задолженности по выплате заработной платы, но это проблема больше общегосударственная, чем городская”, - заявляют авторы сообщения.

По данным предприятия, хотя на сегодняшний день не принят бюджет города Киева на 2010 г., в первом квартале текущего года городской властью было профинансировано 66,3 млн. грн. для погашения задолженности за январь-февраль.

“В результате этого, на 01.04.2010 года, задолженности по выплате заработной платы практически не должно быть. Теперь предприятие накапливает ресурсы для выплаты заработной платы за март”, - информируют в “Киевпастрансе”.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта пресс-служба Национального форума профсоюзов Украины сообщила, что 29 марта водители троллейбусно-эксплуатационного депо №2 с 5.00 до 10.00 проведут предупредительную забастовку с требованием погасить долги по заработной плате.

Трудовой конфликт возник, в частности, из-за того, что работники троллейбусного депо №2, а это 900 человек, получили лишь 30% зарплаты за январь, а за февраль не получали никаких выплат.

Сегодня, 29 марта, председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК и водители троллейбусного депо №2 на пресс-конференции в УНИАН сообщили, что предупредительную акцию против систематической задержки заработной платы работникам депо и нарушений их прав сегодня поддержали около сотни водителей указанного депо (около половины водителей смены) – с 5.00 до 10.00 они не выехали на обслуживание своих маршрутов.

При этом М.ЯКИБЧУК сообщил, что администрация депо №2, которая пыталась помешать проведению акции, частично наполнила маршруты троллейбусами за счет вызванных водителей-пенсионеров и водителей из других депо, или тех водителей, которые не должны были работать сегодня утром. Также были привлечены резервные троллейбусы с нерентабельных маршрутов и из других депо.

Участники пресс-конференции предупредили, что готовы к организации и проведению в Киеве бессрочной забастовки с 5 апреля, если не будут выполнены их требования об улучшении условий труда.

По словам М.ЯКИБЧУКА, на сегодняшний день практически все работники транспортных организаций города готовы поддержать акцию водителей троллейбусного депо №2.