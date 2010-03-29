Янукович поздравил иудеев по случаю Песаха
22:33, 29 марта 2010Общество
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Сообщает официальный сайт
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил иудеев по случаю Песаха.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
“Искренне поздравляю по случаю Песаха – одного из самых больших праздников еврейского народа. Песах утверждает веру и преумножает надежду на милость Творца, символизирует весну, обновление природы, ожидания и надежды на что-то особенное и радостное”, - отмечается в поздравлении.
В.ЯНУКОВИЧ пожелал иудеям здоровья, счастья, мира и добра, а также веселых и радостных праздников.
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