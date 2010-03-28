Уличные кондоматы появились в Хмельницком

На улицах Хмельницкого появились кондоматы - уличные автоматы по продаже средств контрацепции.

Как передает корреспондент УНИАН, кондоматы работают по принципу кофейных автоматов: в специальную отверстие кладутся деньги, выбирается необходимая продукция, и аппарат выдает тот товар, который заказал человек. Однако чек при покупке не выдается.

Стоимость презервативов в кондомате составляет 10 грн. за упаковку (три штуки).

Как сообщили УНИАН владельцы кондоматов Анна и Александр, их продукция отвечает требованиям Министерства здравоохранения Украины.

“Наша продукция прошла государственную регистрацию в Минздраве Украины, имеет сертификат качества и положительное заключение Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы”, - отметили владельцы.

По их словам, в Хмельницком установлено 13 кондоматов, реализующих презервативы.

Главный врач областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр КАСЯНДРУК поддерживает идею установления кондоматов в Хмельницком.

“Считаю, что это нормальная позиция бизнесменов по профилактическим действиям, связанным с распространением ВИЧ/СПИД и других половых болезней. Однако владельцы кондоматов должны предоставить информацию о качестве своей продукции, ее сертификации, откуда завозятся презервативы”, - отметил специалист.