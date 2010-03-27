Названы победители студенческой олимпиады по журналистике

Определены победители Всеукраинской студенческой олимпиады по журналистике, которая завершилась в Сумах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, в этом году ІІ этап Всеукраинской студенческой олимпиады по направлению «Журналистика и информация» состоялся на базе Сумского государственного университета.

В финале конкурса соревновались 120 студентов из 30 учебных заведений Украины, а членами жюри стали лучшие преподаватели из профильных вузов нашего государства. Номинация «Журналистика» была разделена на два уровня: в первом принимали участие студенты 1-3 курсов, во втором – старшекурсники.

Победительницей старшей лиги стала студентка СумГУ Ульяна ДРЮЧКОВА. В номинации «Реклама и связи с общественностью» победила студентка Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Татьяна МАНЗЮК. Первое место в номинации «Издательское дело и редактирование» заняла представительница Украинской академии книгопечатания (г. Львов) Татьяна ВАДЮК.

Победители и призеры олимпиады были награждены дипломами и ценными подарками.