Немцов предлагает Ахметову, Коломойскому, Пинчуку купить акции Газпрома

Ни одна из политических сил Украины, включая «Регионы», не заинтересованная в создании совместного предприятия с Газпромом по эксплуатации ГТС. Об этом в интервью УНИАН заявил один из лидеров Союза правых сил России, бывший советник Президента Украины Борис Немцов. По его мнению, более реалистичным, да и более практичным средством влияния на газового монополиста было бы если бы украинские компании «Нефтегаз», структуры Ахметова, Коломойского и Пинчука создали какой-то пул и купили на рынке акции Газпрома. Это проще, чем создавать межгосударственный консорциум - акции свободно продаются на рынке.

“Знаете, почему с Германией вообще нет никаких вопросов у Газпрома?, - спросил Немцов. - И с Италией, кстати. Они - акционеры. И если бы Украина была акционером, я думаю, что газовой войны, которую мы наблюдали в прошлом году, не было бы. С акционерами так не ведут себя. Я понимаю, что мое предложение может показаться неожиданным, но, во-первых, оно реалистично, а во-вторых, оно - конструктивно. И значительно менее конструктивно - получить доступ к газовым активам России, к ее месторождениям”.

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