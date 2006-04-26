50% RosUkrEnergo контролируют украинские бизнесмены

Бенефициариями 50% доли компании Raiffeisen Investment AG в компании RosUkrEnergo AG (эксклюзивный поставщик импортного газа в Украину) являются два украинских гражданина - Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10%). Об этом сегодня пишет российская газета «Известия» со ссылкой на отчет международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers о финансовой деятельности RosUkrEnergo с 22 июля 2004 года по 31 декабря 2005 года.

По данным отчета, компания RosUkrEnergo находится в совместном владении двух австрийских компаний - «Аросгаз Холдинг АГ» и «Центрогаз Холдинг АГ».

«Единоличным подлинным фактическим владельцем «Аросгаз Холдинг АГ» является акционерная компания «Газпром», а подлинными фактическими владельцами «Центрогаз Холдинг АГ» являются господа Д.ФИРТАШ (90%) и И.ФУРСИН (10%)», - сказано в отчете, фотокопии которого размещены на форумах РБК.

В представительстве PricewaterhouseCoopers в Украине корреспонденту УНИАН отказались комментировать данную информацию, ссылаясь на то, что этот отчет проводило не украинское представительство компании, а швейцарское.

В свою очередь, в КБ ООО «Мисто-банк» (г. Одесса), председателем правления которого является И.ФУРСИН, УНИАН сообщили, что И.ФУРСИНА нет на рабочем месте - он находится в командировке. Заместители председателя правления банка также не были доступны для комментариев.

По данным СМИ, Д.ФИРТАШ родился в г. Черкассы и является владельцем баскетбольного клуба «Киев», а ранее был представителем компании Eural Trans Gas в Туркмении, Узбекистане и Казахстане. Он также является президентом филиала компании Highrock Holdings Ltd, собственником которой является бизнесмен Семен МОГИЛЕВИЧ. Д.ФИРТАШ также фактический владелец украинских телеканалов К-1 и К-2.

И.ФУРСИН - владелец и председатель правления КБ ООО «Мисто-банк» (г. Одесса), а также совладелец ЗАО «Одесская киностудия». И.ФУРСИН на этих парламентских выборах входил в список Народного блока Литвина в Верховную Раду Украины под номером 33.

Напомним, в октябре 2005 года главный редактор газеты "Свобода" Олег ЛЯШКО заявлял, что чартерный рейс для матери жены Президента Украины Екатерины ЧУМАЧЕНКО на инаугурацию Виктора ЮЩЕНКО был оплачен коммерческой структурой, принадлежащей бизнесмену Д.ФИРТАШУ. В подтверждение своих слов О.ЛЯШКО представил аудиозапись от 8 января 2005 года, на которой был записан разговор человека с голосом, похожим на голос бывшего первого помощника Президента Украины Александра ТРЕТЬЯКОВА, и некоей Полины, которая, по словам О.ЛЯШКО, является помощником бизнесмена Д.ФИРТАША. Они обсуждали организацию чартерного рейса из города Темпе (штат Флорида, США) в Киев. По информации О.ЛЯШКО, стоимость этого чартерного рейса составила 270 тыс. долларов. Таким образом, констатировал О.ЛЯШКО, фактически поездку матери жены Президента Украины и других людей оплатил Д.ФИРТАШ, "представляющий интересы Семена МОГИЛЕВИЧА".

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года «Нафтогаз Украины», «Газпром» и «РосУкрЭнерго» подписали соглашение о поставках газа в Украину. Появление «РосУкрЭнерго» как поставщика газа в Украину вызвало множество нареканий в украинском политикуме из-за обвинений в непрозрачности деятельности этой компании.

Ранее лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что, по ее данным, отношения к «РосУкрЭнерго» имеют экс-председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий БОЙКО, первый заместитель председателя правления «Нафтогаза» Игорь ВОРОНИН и бизнесмен С.МОГИЛЕВИЧ.

1 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что среди владельцев компании «РосУкрЭнерго» нет ни одной украинской государственной структуры. По его словам, он получил эту информацию от украинских спецслужб.

В то же время Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН 7 февраля заявил, что 50% ««РосУкрЭнерго» принадлежат Украине.

14 февраля В.ЮЩЕНКО поручил правительству предоставить полную информацию о деятельности компании «РосУкрЭнерго».

Через месяц, 14 марта 2006 года, Президент Украины заверил, что власть делает все возможное, чтобы получить информацию о компании и предоставить ее отечественным СМИ.

В.ЮЩЕНКО сказал, что для получения полной информации об «РосУкрЭнерго», ее учредителях, истории ее деятельности правительство обращалось в ОАО «Газпром» и «Газпромбанк», а также в структуры «Райффайзен» (Австрия). «Мы сделали соответствующие попытки дать ответ, кто за этой структурой стоит. К сожалению, украинских возможностей тут не достаточно», - сказал он. Вместе с тем Президент высказал надежду, что ОАО «Газпром» и «Газпромбанк», а также «Райффайзен» (Австрия) все же предоставят информацию об учредителях «РосУкрЭнерго».