Литвин: Украина не повторит ошибку Ирландии: двух госязыков не будет

«Ирландия сделала «ошибку» в признании английского вторым государственным языком и это не будет повторено в Украине», – заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН ведущей газете Ирландии «Айриш таймз» в конце своего двухдневного официального визита в Ирландию, который состоялся 23-24 марта текущего года.

«Мы не должны повторить ирландской ошибки. Сегодня английский язык доминирует в Ирландии. Поэтому, если русский будет признан вторым государственным в Украине, в нынешних условиях украинский язык будет отодвинут на периферию», – цитирует В.ЛИТВИНА пресс-служба председателя ВР.

Он выразил убеждение в том, что Украина должна иметь только один государственный язык. В то же время, отметил руководитель украинского парламента, права русскоязычного населения в Украине не должны нарушаться. «Большинство считает украинский родным языком, однако значительное количество населения общается на русском. Русский язык доминирует на телевидении и в печатных СМИ, в целом. Существует определенный психологический барьер, когда русский язык рассматривается как более престижный», – объяснил В.ЛИТВИН.

На замечание журналиста о том, что в Ирландии пришлось предоставить официальный статус английскому языку из-за незначительного количества населения, которое разговаривало на ирландском, он ответил: «В ХІХ веке во Франции не было значительного количества франкоязычных, однако они были вынуждены разговаривать на французском в то время».