Двое задержанных в Харькове дают признания на допросах (дополненная)

Организаторы взрывов в харьковских супермаркетах подозреваются в вымогании денег для поддержки политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления МВД Украины в Харьковской области генерал-майор Игорь РЕПЕШКО.

«Задержаны жители Харькова, которые разоблачены в организации взрывов с целью вымагательства денег», - сказал И.РЕПЕШКО.

По его словам, задержанные по этому делу харьковчане в ходе допросов сознались в том, что, используя политическую ситуацию, направили через сеть интернет соответствующие письма руководителям харьковских супермаркетов. Содержание писем буквально следующее: «Необходимо профинансировать политическую организацию в сумме 50 тысяч долларов и свою политическую силу». В своих письмах они сообщали, что деньги нужно перечислять на счета банков и банковские карточки. «Взрывами предполагалось наносить финансовый ущерб, и до взрывов они планировали звонить по телефону за 30 минут», - сказал И.РЕПЕШКО.

И.РЕПЕШКО отметил, что при задержании у подозреваемых изъяты компоненты взрывных устройств, одежда, в которой они находились, а также схемы работы самих устройств, адреса, куда они собирались направлять письма и тексты самих писем. По его словам, «на данное время проводятся необходимые следственные действия с целью подтверждения и документирования преступной деятельности участников этого преступления».

На пресс-конференции сообщено, что уголовное дело возбуждено по статье 296 Уголовного Кодекса Украины (хулиганство), но не исключено, что эта статья может быть переквалифицирована.

В пресс-конференции принять участие начальник Департамента уголовного розыска МВД Украины Василий ПАСКАЛ, начальник управления СБУ Украины в Харьковской области Анатолий ПАВЛЕНКО, руководитель городского Управления милиции Игорь ДЯТЛОВ, представитель министра МВСУ в Харьковской области Александр СИРОТА.

В.ПАСКАЛ отметил, что разоблачению этих преступлений способствовала скоординированная работа правоохранительных органов в Харьковской области. По его словам, это было серьезное испытание для милиции и СБУ, фактически была найдена «иголка в стоге сена». По его мнению, взрывы стали серьезной угрозой для безопасности харьковчан, люди стали бояться ходить в магазины.

Участники пресс-конференции также отметили, что задержанию подозреваемых способствовали и некоторые местные СМИ, на интернет-сайтах которых обсуждались сами события, связанные с взрывами. В частности, выраженные харьковчанами в Интернете версии анализировались следствием, и одна из них, о вымогательстве денег из владельцев супермаркетов, подтверждается.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Харькове задержаны лица, подозреваемые в совершении взрывов в супермаркетах города 22 апреля. Тогда в харьковских супермаркетах «Сільпо» и «ЮСИ» пострадали 14 человек, в том числе двухлетний ребенок.