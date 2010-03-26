Внутренние войска нужно увеличить на 5-7 тысяч человек

Командующий Внутренними войсками МВД Украины генерал армии Александр КИХТЕНКО считает, что личный состав этой военизированной структуры нужно увеличить на 5-7 тысяч человек, чтобы уменьшить нагрузку на бойцов.

Об этом он заявил в интервью УНИАН накануне очередной годовщины со дня создания украинских Внутренних войск.

"На сегодняшний день Внутренние войска насчитывают 33 тысячи 400 человек. Мало это или много для государства? По моему мнению, численность можно было бы увеличить на 5-7 тысяч", - сказал А.КИХТЕНКО.

Объясняя свою позицию, он заметил, что это дало бы возможность уменьшить нагрузку на личный состав, "потому что сейчас она значительно превышает нормы - в полтора-два раза". "Но это - груз воинской службы, подчиненные это понимают, и мы сегодня на высоком уровне выполняем возложенные на нас задания. Я считаю, что это самое большое достижение, которое на сегодняшний день имеют Внутренние войска", - отметил командующий.

По словам А.КИХТЕНКО, на сегодняшний день личный состав ВВ не только оказывает помощь милиции в охране общественного порядка. "Практически, где-то 30% личного состава Внутренних войск несет службу по охране общественного порядка, как самостоятельно на маршрутах патрулирования (это – 1500 маршрутов), так и совместно с подразделениями милиции. Наши люди выполняют государственные задания, которые связаны с охраной атомных станций, перевозкой ядерного топлива, охраной особо важных государственных объектов, посольств. Вообще Внутренние войска работают в интересах 14 министерств. Поэтому их доля в поддержании порядка в государстве, сохранении имущества является значительной”, - отметил он.

Кроме того, отметил А.КИХТЕНКО, Внутренние войска совместно с милицией обеспечивают охрану порядка во время всех массовых мероприятий, как спортивных, так и культурно-зрелищных, политических. “И в том, что на сегодняшний день нет серьезных проблем во время таких мероприятий, тоже в немалой степени есть, поверьте мне, заслуга Внутренних войск”, - добавил он.

Также, по данным А.КИХТЕНКО, Внутренние войска несут охрану правопорядка во время курортного сезона. “Более того, когда есть необходимость по “отработке” криминогенной ситуации в регионах, благодаря патрулированию бойцов ВВ, уличная преступность уменьшается где-то на 30%. Это, считаю, результат очень серьезный", - отметил командующий.

В то же время, сравнивая функции, задания и результативность работы ВВ Украины, А.КИХТЕНКО отметил, что, несмотря на небольшое финансирование по сравнению с европейскими аналогичными подразделениями, его подчиненные вполне дееспособны. "При явно недостаточном финансировании деятельности войск мы поддерживаем высокий уровень боевой готовности. То есть сегодня войска являются боеготовыми, способными к выполнению заданий в любой точке нашей страны", - сказал он.