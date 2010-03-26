СМИ: авиапромышнность вычистят от людей Тимошенко

В ближайшее время генерального конструктора и руководителя АНТК им. Антонова Дмитрия КИВУ может ждать отставка. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, нынешний руководитель «Антонова», вероятно, не найдет поддержки у новой исполнительной власти, поскольку пользовался благосклонностью предыдущей. То же может ожидать и гендиректора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) Анатолия МЯЛИЦУ - доверенное лицо кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как пишет еженедельник, главным «звоночком» кадровых ротаций стала беседа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом ОАО «Мотор Сич» Вячеславом БОГУСЛАЕВЫМ о перспективах авиапрома. В то же время Д.КИВЕ в приеме на Банковой было отказано.

По мнению издания, В.БОГУСЛАЕВ может возглавить процессы масштабного слияния предприятий авиапрома Украины и России.

Как известно, еще в 2009 году Россия и Украина договорились ускорить процесс подготовки к обмену активами авиапроизводителей, идею которого поддерживает и новая украинская власть. Главным препятствием этому с украинской до сих пор стороны было отсутствие необходимой законодательной базы как для проведения самой процедуры, так и для акционирования предприятий авиапрома.