И.о. главы ФГИУ прогнозирует принятие закона о Фонде госимущества

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Владимир РЯБЧЕНКО прогнозирует принятие Верховной Радой Украины закона о Фонде государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера журналистам.

По словам В.РЯБЧЕНКО, достигнуты предварительные договоренности о принятии парламентом и подписании Президентом Украины закона о Фонде госимущества.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2009 года Верховная Рада приняла Закон «О Фонде государственного имущества Украины».

20 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к этому закону и вернул его со своими предложениями для повторного рассмотрения парламента.

6 апреля 2009 года Верховная Рада отменила принятый 4 февраля закон.