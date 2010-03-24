Где в Киеве можно бесплатно сделать флюорографию (список мест)

25 марта в Киеве в 11:00 на Майдане Незалежности стартует акция по бесплатному флюорографическому обследованию, сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”.

Современный флюоромобиль с командой профессиональных врачей-рентгенологов будет работать в Киеве до 30 апреля в местах наибольшего скопления людей. На протяжении этого периода каждый желающий сможет бесплатно сделать флюорографию, получить снимок и рекомендации врача.

График работы - будни и выходные дни с 09:00 до 19:00, перерыв - 14:00-15:00; понедельник – выходной.

25-28 марта – Майдан Незалежности.

30 марта -1 апреля - КПИ (рядом со Студенческой поликлиникой).

2 апреля - Дарницкий вокзал.

6-7 апреля - станция метро “Святошин”.

8-9 апреля - ст. м. “Лукьяновская”.

10-11 апреля - рынок Троещина.

13-15 апреля - ст. м. “Либедская”.

16-18 апреля - ст. м. “Контрактовая площадь”.

20-22 апреля - ул. Печенежская, 16 (Татарка).

23-25 апреля - ул. Петра Запорожца, 26.

27-28 апреля - ст. м. “Лесная”.

29-30 апреля - Дарницкий вокзал.

Акцию проводит Фонд Р.Ахметова в партнерстве с КГГА с целью повысить уровень выявления туберкулеза, а также улучшить информированность населения по проблеме туберкулеза.