К 200-летию впервые издано Полное собрание сочинений Гоголя

В Киевском музее русского искусства (ул. Терещенковская, 9) 25 марта в 18.00 состоится презентация первого в истории литературы полного собрания сочинений и писем Николая Гоголя в 17-ти томах.

Как сообщили УНИАН в благотворительном фонде «Богуслав», 17-томник издан совместно с издательством Московской патриархии в честь 200-летия со дня рождения великого писателя.

«Издание является совместным российско-украинским проектом и призван служить как христианскому просветительству людей, так и единению славянских народов», - отметили в благотворительном фонде.

По словам организаторов мероприятия, во время презентации предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит ВЛАДИМИР вручит уникальное собрание сочинений владельцам именных сертификатов.

В презентации примут участие представители Посольства Российской Федерации в Украине, духовенство, государственные и общественные деятели, народные депутаты, известные ученые, украинские и российские литературоведы.

Собравшиеся смогут ознакомиться с уникальными экспонатами частных коллекций, посвященных Н.Гоголю.

Кроме того, в честь события будут представлены уникальные работы из коллекции «Сорочинская ярмарка» классического ювелирного дома «Лобортас».

Все средства от реализации эксклюзивного издания издатели обещают направить на строительство духовно-просветительского центра, сквера и дома для людей преклонных лет напротив храмного комплекса Свято-Макарьевской церкви в Шевченковском районе Киева.