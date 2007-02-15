В Украину прийдут морозы

Завтра в Украине осадки не ожидаются, только в западных областях небольшой дождь с мокрым снегом, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В южной части и в восточных областях местами туман. В северных и западных областях на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 2° мороза до 4° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Крыму 8-13° тепла; в северной части снижение температуры ночью до 4-9° мороза, днем до 2-7° мороза.

17-18 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков, только ночью и утром 17 февраля небольшой, в Карпатах умеренный снег. На дорогах северных и западных областей гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, Крыма, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Дальнейшее снижение температуры: ночью 10-15°, на севере Левобережья до 19° мороза, в южной части, а 17 февраля и в центральных и восточных областях 4-9° мороза; днем 2-7° мороза, в южной, а 18 февраля местами и в западной части от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 0-5° тепла.

19-20 февраля - преимущественно без осадков, только днем 20 февраля в Украине, кроме восточной части, небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 19 февраля в западных и южных областях 2-8° мороза, на остальной территории 5-10° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях до 14°, 20 февраля 1-7° мороза, в северо-восточной части местами до 10° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге страны и на Закарпатье до 8° тепла.

В Киеве и области в пятницу будет облачно. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Снижение температуры в Киеве ночью до 6-8° мороза, днем 4-6° мороза; по области ночью до 4-9° мороза, днем 2-7° мороза.

17-18 февраля - облачная погода с прояснениями. Без осадков, только ночью 17 февраля небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Дальнейшее снижение ночной температуры до 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.

19-20 февраля - преимущественно без осадков, только утром и днем 20 февраля небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 19 февраля 5-10° мороза, 20 февраля 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла.