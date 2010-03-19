Глава МИД ознакомил российского Посла с Планом взаимодействия

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с послом Российской Федерации в Украине Михаилом ЗУРАБОВЫМ вопросы реализации Плана взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран на 2010 год, подписанного 16 марта в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, сегодня глава ведомства принял российского посла. На встрече стороны обсудили результаты рабочего визита К. ГРИЩЕНКО в Российскую Федерацию, в ходе которого, в частности, и был подписан упомянутый документ.

Планом взаимодействия предполагается, в частности, проведение в апреле 2010 года в Киеве очередного заседания Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.