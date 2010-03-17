Взрыв в 9-этажке в Тернопольской области

В Черткове Тернопольской области произошел взрыв в 9-этажном доме.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, взрыв произошел сегодня около 16.00 на первом этаже в одной из квартир с последующим пожаром.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадал житель дома, который с ожогами 70% тела 1-й и 2-й степеней попал в реанимационное отделение Чертковской райбольницы.

Взрывом повреждены двери и окна восьми квартир дома с первого по пятый этажи. На первом этаже дополнительно пожаром повреждена квартира.

К ликвидации пожара были привлечены два отделения дежурного караула Чертковского райотдела МЧС в составе 10 человек и две единицы техники.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, проводится обследование дома относительно состояния аварийности и возможности последующего проживания людей.

На месте события также работают оперативные группы МЧС, милиции, прокуратуры, СБУ, газовой службы и Чертковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.