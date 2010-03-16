Standard & Poor’s повысило рейтинги трех городов и Крыма

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s произвело различные рейтинговые действия в отношении украинских региональных и местных органов власти (РМОВ) вслед за повышением суверенных рейтингов Украины. Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, S&P повысило рейтинги Автономной Республики Крым, Днепропетровска, Ивано-Франковска и Луганска до уровня «В-/uaBBB-». Прогноз — «Стабильный». А также подтвердило кредитный рейтинг Киева на уровне «ССС+» и пересмотрело прогноз по рейтингу с «Негативного» на «Стабильный». Кроме того, S&P подтвердило рейтинги Львова и Одессы на уровне «ССС+/uaBB»; прогноз по рейтингам остается «Негативным».

В сообщении указывается, что эти рейтинговые действия следуют за повышением суверенных рейтингов Украины в результате образования новой правящей коалиции и Кабинета министров, что повышает вероятность более эффективной координации экономической политики и возобновления сотрудничества с МВФ в плане предоставления стабилизационного кредита объемом 16,4 млрд. долл. для того, чтобы восстановить кредитно-денежную и экономическую стабильность, а также укрепить доверие иностранных инвесторов в отношении политической и макроэкономической стабильности Украины.

«В свою очередь, мы полагаем, что в среднесрочной перспективе вероятный рост доходов бюджета и улучшение доступа к финансовым рынкам и казначейским кредитам, в конечном счете, приведут к снижению давления на ликвидность этих украинских РМОВ, - заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Борис КОПЕЙКИН. - Рейтинги всех РМОВ отражают их очень высокую зависимость от решений суверенного правительства в отношении доходных и расходных полномочий, а также подверженность рискам, связанным с перечислениями из центрального бюджета, зависимость показателей ликвидности от надежности казначейской системы и казначейских кредитов для поддержания ликвидности».

Также в сообщении отмечается, что в рейтингах всех украинских РМОВ учитываются ожидания S&P относительно улучшения их доступа к собственным средствам в казначействе и к краткосрочным казначейским ссудам для поддержания ликвидности, включая финансирование важнейших текущих расходов, а также процентных выплат после ожидаемого улучшения координации экономической политики на уровне центрального правительства.

Как сообщал УНИАН, 11 марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам — «Позитивный».