КИУ и сеть "Опора" о тестах, вузах и взятках

Гражданская организация “Комитет избирателей Украины” и гражданская сеть “Опора” обеспокоены заявлениями вице-премьер-министра Владимира СЕМИНОЖЕНКО о введении двойных стандартов во время вступительной кампании в высшие учебные заведения в этом году.

Об этом говорится в их заявлении, сообщили УНИАН в пресс-службе КИУ.

“Отмена обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО) и введение дополнительных вступительных экзаменов фактически обесценивает роль тестирования как инструмента в достижении равного доступа к высшему образованию”, - отмечается в заявлении.

По мнению авторов заявления, если действия новой власти будут отвечать сделанным заявлениям, это будет фактически шагом назад в достижениях образовательной реформы последних лет. Подобные нововведения приведут к возврату коррупционных схем при поступлении в высшие учебные заведения и двойной психологической нагрузки на выпускников.

“Опора” и КИУ признают необходимость дальнейшего усовершенствования системы ВНО и процедуры зачисления в вузы исключительно на основе результатов тестирования. Они готовы провести максимально публичный процесс наблюдения за ВНО и вступительной кампанией в вузы, предоставлять обществу беспристрастную информацию об их проведении.

КИУ и “Опора” вместе с другими общественными организациями инициируют информационно-мобилизационную кампанию. Ее цель в поддержке антикоррупционной реформы образования, сохранении практики обязательного независимого оценивания качества знаний абитуриентов и интеграции украинского высшего образования в европейское образовательное пространство.

Как сообщал УНИАН, новый вице-премьер-министр Украины В.СЕМИНОЖЕНКО не исключает, что уже в этом году, кроме внешнего независимого оценивания знаний, для выпускников школ снова будут проводиться вступительные экзамены. Как сказал В.СЕМИНОЖЕНКО: «нельзя под одну гребенку проводить тестирование в вузы. Более того, разве ВНО может выступать критерием оценки качества знаний?”.