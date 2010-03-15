Работник школы-интерната присвоил деньги воспитанников

На Житомирщине Новоград-Волынская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по 4-м статьям Уголовного кодекса Украины против двух работников школы-интерната, которые обворовали сирот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело возбуждено по части 2 ст. 167 (злоупотребление опекунскими правами), части 2 ст. 191(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), части 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и части 2 ст. 366 (служебная подделка).

Согласно сообщению, один из работников интерната подделал поручение на получение средств из сберегательных книжек 21 ребенка-сироты в филиале местного отделения банка, а его руководитель не проконтролировал ситуацию и допустил эти незаконные действия подчиненного.

"В результате таких преступных действий упомянутый работник интерната, подделав документы, незаконно присвоил средства подопечных - почти 110 тыс. грн., которые использовал на собственные потребности ",- отметили в пресс-службе.

По этому факту начато досудебное следствие.