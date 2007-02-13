Пинчук построит крупнейший в Украине электросталеплавильный комплекс

Компании «Интерпайп» и Danieli (Италия) в конце февраля подпишут контракт на строительство крупнейшего в Украине электросталеплавильного комплекса.

Как отмечается в анонсе, переданном в УНИАН группой «Интерпайп», сумма инвестиций «Интерпайп» в проект составит более 600 млн. дол.

В подписании контракта, которое состоится в Киеве, примут участие владелец компании «Интерпайп» Виктор ПИНЧУК, генеральный директор трубной компании "Интерпайп" Александр КИРИЧКО, председатель совета директоров, президент Danieli Джанпьетро БЕНЕДЕТТИ, исполнительный вице-президент компании Danieli Франко АЛЬЦЕТТА.

Справка УНИАН. "Интерпайп" является крупнейшим производителем труб в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube (Днепропетровская область).