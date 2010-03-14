При взрыве газа в Бердичеве погибла женщина

13:15, 14 марта 2010
Общество
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Возбуждено уголовное дело

В Бердичеве Житомирской области вчера около 15.30 произошел взрыв бытового газа в квартире двухэтажного жилого дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на прокурора Бердичева Игоря ДЕНИСЕНКО, в результате взрыва погибла женщина. Разрушена квартира, в которой произошел взрыв, и частично повреждены еще четыре квартиры.

По словам И.ДЕНИСЕНКО, по предварительному заключению, неисправное газовое оборудование привело к утечке газа и образованию газовоздушной смеси в небольшой концентрации, которая в результате взорвалась.

"Во время проверки установлено, что служебные лица Бердичевского управления по эксплуатации газового хозяйства ненадлежащим образом отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей по контролю над исправностью газового оборудования и соблюдению правил пользования газом в этой квартире, что привело к смерти человека и нанесло материальные убытки", - отметил прокурор.

И.ДЕНИСЕНКО добавил, что все жители дома отселены, обеспечено их проживание и питание, у дома организовано круглосуточное дежурство органами милиции.

Прокуратура Бердичева возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины по факту ненадлежащего выполнения служебными лицами Бердичевского управления по эксплуатации газового хозяйства своих служебных обязанностей, что повлекло тяжелые последствия.

 

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