Кировоград потерял каждого второго миллионера

В 2009 году количество официальных миллионеров в Кировоградской области сократилось с 6 до 3 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Государственной налоговой администрации в области Александр ПОДЛЕСНЫЙ.

По его словам, миллионерами задекларированы доходы в сумме 59 млн. грн., оплачено налогов с доходов физических лиц 2,6 млн. грн. Как и в предыдущие годы, данные доходы получены от операций с инвестиционными активами (продажа акций и корпоративных прав).

Для сравнения, в 2007 году доходы, превышающие 1 млн. грн., в области также задекларировали три человека.