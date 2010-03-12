Послы России, США и Китая пришли в МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений с послами иностранных государств - США Джоном ТЕФФТОМ, Российской Федерации Михаилом ЗУРАБОВЫМ и Китайской Народной Республики Чжоу ЛИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, сегодня глава ведомства принял упомянутых дипломатов с визитами вежливости.

В ходе бесед руководители дипломатических представительств поздравили К.ГРИЩЕНКО с назначением на должность и выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между их странами и Украиной. Также были достигнуты договоренности с послами по активизации двусторонних контактов на различных уровнях взаимодействия.