Янукович не будет подписывать закон о госзакупках

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не намерен подписывать закон о проведении государственных закупок, принятый Верховной Радой 11 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в программе "Я так думаю" на 5-м телеканале.

"Я открою вам сейчас государственную тайну и скажу, что Президент ЯНУКОВИЧ не подписал этот закон и или уже вернул, или уже в ближайшее время вернет его в Верховную Раду", - заявила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Верховная Рада приняла Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». За закон проголосовали 245 из 374 народных депутатов: не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина, из фракции НУ-НС свои голоса дали только 10 депутатов, фракция КПУ проголосовала за закон в полном составе, из фракции Партии регионов - 156 депутатов, а также 50 народных депутатов от БЮТ.