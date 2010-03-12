Янукович хочет вернуть торговые миссии в состав МИД

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет вернуть торговые миссии в состав Министерства иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в своем выступлении, представляя коллективу МИД нового руководителя Константина ГРИЩЕНКО.

«Я уже сказал новому премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, что мы торговые миссии будем возвращать из Министерства экономики в состав Министерства иностранных дел», - сказал Президент. По его словам, это будет сделано в ближайшее время.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что завтра у него состоится встреча с правительственными чиновниками, в ходе которой он официально поставит это задачу и надеется, что правительство его поддержит.

«Мы обсуждали этот вопрос с Петром Алексеевичем (ПОРОШЕНКО). Он также считает, что нельзя, чтобы под одной крышей в посольствах, условно говоря, сидели разные ведомства. Необходимо, чтобы послы занимались торгово-экономическими вопросами, уделяли этому достаточное внимание и имели дополнительные рычаги влияния», - сказал Президент.

Он также отметил, что экономическое направление будет усиливаться в работе МИД.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что поставил задачу «выписать по каждой межгосударственной комиссии все вопросы, которые не выполняются». По словам В.ЯНУКОВИЧА, первое задание для правительства, в частности, МИД, будет заключаться в том, чтобы исправить эту ситуацию.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в будущем Украина не должна брать на себя задачи, которые не способна выполнять. То есть, по его словам, «играть в политику нельзя за счет доверия к государству».

Президент также отметил, что европейская интеграция будет занимать важнейшее место во внешней политике Украины, как и возобновление отношений с Россией, и развитие стратегических отношений с США.

Также, по его словам, будет уделяться большое внимание энергетическим вопросом. По словам В.ЯНУКОВИЧА, к этим вопросам Украина будет подходить с учетом своих возможностей и национальных интересов. «Постепенно мы выйдем на ту диверсификацию, о которой много говорили, но мало сделали», - сказал он.

По словам Президента, повышение уровня энергетической безопасности будет также одним из задач работы нового правительства.