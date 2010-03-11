Нынешний состав Кабмина, возможно, еще изменится

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН не исключает замен в новоназначенном составе Кабинета министров, в случае, если некоторые министры не справятся с исполнением своих обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в программе "Я так думаю" на 5-м телеканале.

"Они будут заменены на лучших министров", - заявила А.ГЕРМАН.

Она отметила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал центр стратегических реформ, который будет разрабатывать политику государства и правительства. "В президентской администрации будет находиться тот двигатель, который будет генерировать идеи и механизмы их реализации. Я надеюсь на высокий авторитет Президента, на его силу и умение дисциплинировать команду. Поверьте мне, ЯНУКОВИЧ умеет людей заставить работать, и это правительство будет работать. Возможно, между министрами, между Кабмином и Администрацией и будут трения, но никогда не будет конфликтов и ругани. Поверьте, эта команда будет работать и будет работать как хороший часовой механизм", - заявила А.ГЕРМАН.

При этом она не исключила, что после изменения состава Кабмина в его состав смогут войти и женщины.