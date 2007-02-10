Политиков и учёных приглашают в поход по местам Сталина, Рузвельта и Черчилля (фото)

15-17 февраля в Ливадийском дворце-музее (Большая Ялта, Крым) пройдет международная научная конференция "Общественная дипломатия, неправительственные организации и эволюция международных отношений в ХХ-ХХI веках", посвященная 62-й годовщине Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года.

Ливадийский дворец

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ялтинского городского совета, на конференцию приглашены представители научных центров и общественных организаций России, Беларуси, Украины. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о прибытии представителей научных кругов из США.

Приглашения для участия в открытии конференции уже разосланы на имя спикера крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, главы правительства автономии Виктора ПЛАКИДЫ, а также в Представительство Президента Украины в АРК и в Генеральное консульство Российской Федерации в Симферополе.

Кроме того, 17 февраля сотрудники Ливадийского двора-музея примут участие в празднике улицы Рузвельта в Ялте.

Ялтинская (Крымская) конференция 1945 года - конференция глав союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне: премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта и главы Советского правительства Иосифа Сталина.

Уинстон Черчилль, Франклин Д. Рузвельт и Иосиф Сталин в Ливадийском дворце, февраль 1945 г.

Во время Ялтинской конференции, которая 4-11 февраля 1945 года проходила в Ливадийском дворце, были согласованы планы разгрома гитлеровской Германии, обсужден послевоенный мировой порядок, принято решение о создании ООН и т.д.