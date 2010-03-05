Тимошенко не боится угроз со стороны Партии регионов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не боится никаких угроз, в том числе и уголовной ответственностью, со стороны Партии регионов за свои действия на посту главы правительства.

Об этом она заявила сегодня в эфире программы Шустер Live.

Отвечая на вопрос ведущего, "угрозы это или действительность", Ю.ТИМОШЕНКО сказал: "Я думаю, что уже традиция". В этой связи она напомнила, как после отставки с поста вице-премьера по вопросам топливно-энергетического комплекса в 2000 году она была арестована.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что тогда арест стал результатом ее деятельности на посту вице-премьера, в частности, по ликвидации различных теневых схем. "После этого они не просто сняли меня с должности. За то, что они лишились денег, они с должности вице-премьера по ТЭК пересадили меня в тюрьму. Я очень хорошо помню эти репрессии", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сейчас на посту премьера она снова стала заниматься ликвидацией теневых схем и возвращать государству утерянную собственность, что и вызвало противодействие прежней власти. "Откуда я это вернула? Может, с Марса на Землю вернула? Нет, это их нечестная собственность. Мне только «Межигорье» (правительственная резиденция, 130 га земли которой были приватизированы Виктором ЯНУКОВИЧЕМ – УНИАН) не удалось вернуть. Мы потом вернем это все", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что уже начались репрессии в отношении ее команды, в частности, в Луганской области. "Репрессии уже начались в стране, и, я думаю, что о них будем слышать каждый день", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.