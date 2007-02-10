Анастасии Заворотнюк не дали прыгнуть с парашютом (фото)

С парашютом Заворотнюк дали попозировать только на земле. Фото пресс-службы «Фонда поддержки патриотического кино»

Больше года режиссер Вадим Шмелев снимал супербоевик «Код Апокалипсиса», в котором Анастасия Заворотнюк играет главную роль.

Во время работы над этим крупномасштабным проектом киногруппа побывала во Франции, Норвегии, Италии. А завершились съемки в столице Малайзии Куала-Лумпуре, знаменитой небоскребами «Петронас Твин Тауэрс». На этих башнях проводятся экстремальные чемпионаты мира по скайдайвингу (прыжкам с парашютом. - Ред.), а в мире кино они известны тем, что здесь разворачиваются главные события фильма «Западня» с Шоном Коннери, пишет Комсомольская правда.

Группе «Кода Апокалипсиса» с большим трудом удалось получить разрешение на съемку исполнителей главных ролей Анастасии Заворотнюк и французского актера Венсана Переса на 43-м этаже башен.

Героиня Заворотнюк - агент спецслужб Мари - по сценарию совершает прыжок с высоты 452 метра. Актрисе не позволили рисковать, и в этом эпизоде ее заменила дублерша, чемпионка России по скайдайвингу, которая чуть не пострадала во время исполнения прыжка - она зацепилась парашютом за линию электропередачи и оставила одну из улиц малайзийской столицы без света.

По сообщению пресс-службы картины, премьера фильма запланирована на осень 2007 года.