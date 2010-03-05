Ющенко посетит родину Тараса Шевченко

9 марта 2010 в с. Моринцы Звенигородского района Черкасской области «Наша Украина» организовывает мероприятия по случаю 196 годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Как сообщает сайт "Нашей Украины", в мероприятиях примут участие лидер партии Виктор ЮЩЕНКО, народные депутаты, почетные гости, представители общественности.

В программе – возложение цветов к памятнику Матери на территории Национального заповедника «Родина Тараса Шевченко», торжественный митинг, выступления лидера «Нашей Украины» В.ЮЩЕНКО, представителей депутатского корпуса, деятелей культуры и искусств, осмотр Национального заповедника «Родина Тараса Шевченко» .

Аккредитация представителей СМИ на мероприятия будет длиться до 17.00 7 марта по тел. 206-60-77 и 066-820-17-76.

Как сообщал УНИАН, Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 9 марта посетить могилу Тараса Шевченко и музей в Каневе Черкасской области, а Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в торжественном митинге у памятника Тарасу Шевченко в Киеве, на который приглашает все национал-патриотические силы.