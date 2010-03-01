Янукович побывает на могиле Шевченко
После возвращения из Москвы
|Анна Герман
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.
Она отметила, что одну из первых своих рабочих поездок по Украине В.ЯНУКОВИЧ осуществит 9 марта в г. Канев Черкасской области.
По словам, А.ГЕРМАН, глава государства примет участие в почтении памяти Великого Кобзаря, встретится с нынешними лауреатами Шевченковской премии, а также проведет совещание по вопросу реконструкции Шевченковского музея-заповедника в Каневе, которую планируется провести за спонсорские средства.
Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ осуществил визит в Брюссель. Это был первый зарубежный визит В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента Украины.
Следующий зарубежный визит В.ЯНУКОВИЧ осуществит 5 марта в Москву.