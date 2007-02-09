Карантин из-за гриппа объявлен в Ровно

В школах и детских садах г. Ривне с 10 февраля из-за гриппа введен карантин.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято на заседании городской противоэпидемической комиссии, а соответствующее постановление подписал заместитель главного санитарного врача Ривного Юрий РОМЕЦ.

В школах учеба будет прекращена на неделю. После этого противоэпидемическая комиссия будет решать, продолжать ли срок карантина.

В городе также запрещены массовые мероприятия.

В целом, по данным врачей, только на протяжении последних четырех дней уровень заболевания в областном центре поднялся до 1 тыс. 159 больных на сто тысяч населения, превысив эпидемический порог (900 больных на 100 тыс.).

В настоящее время в Ривненской области подобные карантинные меры уже введены в городах Кузнецовск, Дубно, в райцентре Гоща и в Костопильском районе.