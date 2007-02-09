Сколько земли продал Киевсовет вчера: адреса, площадь, цена, покупатель

Киевский городской совет дал согласие продать за 77 млн. 649 тыс. 711 грн. 15 земельных участков общей площадью 6,65 га.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты вчера депутатами Киевсовета на пленарном заседании сессии.

Так, ООО “Торговый дом Международного союза украинских предпринимателей” продлена на 1 год аренда земельного участка с последующей его продажей на улицах Пирогова и Богдана Хмельницкого, 2/37 (лит. “Б”) в Шевченковском районе. Площадь участка составляет 0,11 га, утвержденная стоимость 2 млн. 909 тыс. 764 грн. Оплачен аванс в размере 327 тыс. 582 грн. Земля приобретена для строительства жилого дома со встроенными офисными помещениями, помещениями социальной сферы и подземным паркингом.

ООО “Кондитер-Инвест” продано два земельных участка. Один площадью 0,66 га на ул. Тарасовский, 33, в Голосеевском районе за 9 млн. 983 тыс. грн. Оплачен аванс в размере 1 млн. 68 тыс. грн. Земля приобретена обществом для эксплуатации и обслуживания складских зданий и сооружений. Вторая – площадью 0,77 га на ул. Святошинский, 32, в Святошинском районе за 6 млн. 944 тыс. 420 грн. Оплачен аванс в размере 644 тыс. 660 грн. Земля приобретена обществом для эксплуатации и обслуживания административно-складских зданий и сооружений.

ОАО “Укртуринвест” продан земельный участок площадью 0,17 га на ул. Николая Гайцана, 12/14, в Печерском районе за 3 млн. 312 тыс. 707 грн. Оплачен аванс в размере 316 тыс. 399 грн. Земля приобретена обществом для строительства и эксплуатации офисно-жилой пристройки к существующему дому.

ОАО Коммерческий банк “Крещатик” продан земельный участок площадью 0,19 га на бульв. Тараса Шевченко, 32, 32-а, в Шевченковском районе за 5 млн. 607 тыс. 241 грн. Оплачен аванс в размере 1 млн. 190 тыс. 411 грн. Земля приобретена для строительства и эксплуатации здания банка.

ООО “Торговый дом “Феникс” продан земельный участок площадью 3,51 га на Кольцевой дороге, 1, в Голосеевском районе за 28 млн. 443 тыс. 741 грн. Оплачен аванс в размере 2 млн. 101 тыс. грн. Земля приобретена обществом для строительства и эксплуатации автовокзала, торгово-развлекательного, выставочно-гостинично-офисного комплекса с паркингами и жилыми домами.

ООО производственно-коммерческой фирме “Мельпомена-лимитед” продан земельный участок площадью 0,04 га на ул. Верхний Вал, 28-30, в Подольском районе за 1 млн. 119 тыс. 804 грн. Оплачен аванс в размере 262 тыс. 592 грн. Земля приобретена обществом для реконструкции и обслуживания павильона.

ООО “Украина-Энергосервис, ЛТД” продан земельный участок площадью 0,03 га на ул. Жилянской,106 (лит. А), в Шевченковском районе за 810 тыс. 349 грн. Оплачен аванс в размере 134 тыс. 490 грн. Земля приобретена для эксплуатации административного дома.

ЗАО “Турбота” продан земельный участок площадью 0,19 га на ул. Старокиевской, 10, в Шевченковском районе за 3 млн. 900 тыс. 163 грн. Оплачен аванс в размере 286 тыс. 651 грн. Земля приобретена для эксплуатации и обслуживания столовой и хозяйственных зданий и сооружений.

Частному производственному предприятию “Сириус” продан земельный участок площадью 0,23 га на ул. Копыловской, 67, корп.5, в Подольском районе за 2 млн. 282 тыс. 974 грн. Оплачен аванс в размере 166 тыс. 878 грн. Земля приобретена обществом для эксплуатации и обслуживания существующего дома.

ООО “Миа-люкс” продан земельный участок площадью 0,15 га на ул. Крейсера “Аврора”, 5, лит. Б, за 1 млн. 622 тыс. 198 грн. Оплачен аванс в размере 174 тыс. 678 грн. Земля приобретена обществом для эксплуатации и обслуживания здания торгового назначения.

ООО “Техника в быту” продан земельный участок площадью 0,05 га на просп. 40-летия Октября, 128, в Голосеевском районе за 554 тыс. 386 грн. Оплачен аванс в размере 61 тыс. грн. Земля приобретена для обслуживания и эксплуатации сооружения склада товаров непродовольственной группы.

ООО “Бинат Лтд” продан земельный участок площадью 0,3 га на ул. Лебедева-Кумача, 2, в Соломенском районе за 5 млн. 829 тыс. 662 грн. Оплачен аванс в размере 371 тыс. грн. Земля приобретена для обслуживания и эксплуатации продовольственного магазина с последующей его реконструкцией.

ООО “Коло-Центр” продан земельный участок площадью 0,10 га на ул. Павловской,7 (лит.А) в Шевченковском районе за 2 млн. 316 тыс. 643 грн.

Продан также земельный участок городскому музею “Духовные сокровища Украины” на ул. Десятинной, 12, в Шевченковском районе. Площадь участка - 0,15 га. Стоимость ее составляет 2 млн. 12 тыс. 659 грн. Участок продан в собственность для эксплуатации и обслуживания музея.

Как сообщал УНИАН, еще за два земельных участка общей площадью свыше 3 га на ул. Январского восстания, 1, 38, 40 Киевсовета продал почти за 51 млн. грн.