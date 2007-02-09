А вы видели 41 партию в одном месте?

Министерство юстиции Украины провело обсуждение с политическими партиями проекта изменений в закон «О политических партиях в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста, отметив, что закон разрабатывается министерством как законодательная инициатива правительства.

На обсуждение, которое состоялось 9 февраля в Министерстве юстиции, прибыли представители 41 партии из 138 зарегистрированных в Украине и приглашенных к участию в мероприятии.

В частности, присутствовало подавляющее большинство партий, которые представлены сегодня в Верховной Раде Украины – политическая партия „Народный Союз Наша Украина”, Партия регионов, Социалистическая партия Украины, Коммунистическая партия Украины. В обсуждении не принимали участия представители Всеукраинского объединения «Батькивщина».

Кроме того, на обсуждение прибыли представители таких известных в Украине политических брендов, как партия «Вече», Республиканская христианская партия, Социал-демократическая партия (объединенная), Народно-демократическая партия, Прогрессивная социалистическая партия, Народная партия, Христианско-либеральная партия Украины, Политическая партия «Всеукраинское объединение «Громада», Политическая партия «Держава», Политическая партия „Вперед Украина!”, Гражданская партия „Пора” и др., сообщили в Минюсте.

Как отметил в ходе обсуждения министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, необходимость усовершенствования норм закона связана с конституционными изменениями, а также с изменениями избирательной системы, которые произошли уже после вступления в силу базового Закона «О политических партиях в Украине». Кроме того, с момента введения в действие закона проявился ряд пробелов в законе, что приводит к проблемам в деятельности политических партий.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в этой связи нужны комплексные изменения базового закона, которые бы определили создание, деятельность и прекращение деятельности политических партий в новых законодательных условиях.

Министр также подчеркнул, что точка зрения тех, кто профессионально занимается политической деятельностью, является не только полезной, но и необходимым элементом изменений в Закон «О политических партиях в Украине».

«Те партии, которые пережили кризисные явления в своей деятельности, были инициаторами части изменений в указанный закон. Все предложения будут тщательным образом изучены Минюстом и внесены в Верховную Раду как законодательная инициатива правительства”, - отметил также министр.

Среди замечаний и предложений, которые были высказаны представителями политических партий в ходе обсуждения, отмечалось, что изменения в закон не должны сужать права политических партий.

Среди основных проблем, которые были подняты представителями партий в ходе обсуждения, назывались регистрация партий с тождественными названиями, проблемы с финансированием политпартий из государственного бюджета, сбор подписей, необходимых для основания и регистрации партий, и т.п.