К забастовке готовится еще один телеканал

На Первом деловом канале объявлено предзабастовочное состояние.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил редактор экономического отдела, председатель профсоюзной организации Первого делового канала Андрей ДЕРКАЧ.

По его словам, причиной объявление такого состояния является то, что сотрудники телеканала были оштрафованы на 10%.

“Вчера вечером трудовой коллектив получил заработную плату и выяснилось, что все сотрудники - и те, кто принимает участие в производстве телепродукта, и те, которые не имеют непосредственного отношения к производственному процессу, - оштрафованы на 10%”, - сообщил А.ДЕРКАЧ.

Он отметил, что работникам канала было объяснено, что это сделано из-за падения рейтинга канала. “Это при том, что в большинстве рейтинговых списков Первый деловой канал не фигурирует вообще, а в тех, где он присутствует, он находится на последнем и предпоследнем местах. Поскольку это объяснение вызывало лишь смех и не может быть принято как весомый аргумент, какой-то логичный, то я, как председатель профсоюзной организации, сообщил руководству канала о предзабастовочном состоянии”, - сказал А.ДЕРКАЧ.

Он уточнил, что это не означает, что работники телеканала немедленно начнут забастовку, сначала решено провести собрание трудового коллектива и передать свои требования владельцу телеканала, народному депутату от Партии регионов Игорю ШКИРЕ.

Собрание планируется провести в понедельник, 12 февраля.

В частности, коллектив будет требовать погасить задолженность по зарплате, а также заключить трудовое соглашение, которое бы в будущем регулировало трудовые отношения между работниками, менеджментом и владельцем.

“В случае, если наши требования будут проигнорированы или по вине владельца канала диалог не состоится, то мы будем действовать в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, а именно - будем регистрировать трудовой конфликт и дальше действовать по процедуре, предусматривающей официальное объявление забастовки и ее проведение”, - добавил А.ДЕРКАЧ.

Он также сообщил, что на сегодняшний день на канале работает около 150 работников.

По данным А.ДЕРКАЧА, большинство работников поддерживает требования погасить задолженность и заключить трудовое соглашение, но окончательно это выяснится, когда будут собираться подписи, то есть к утру понедельника.