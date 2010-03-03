Для 19% украинцев пример Россия, для 18% - Евросоюз (опрос)

Среди граждан Украины нет единого мнения по поводу того, какая модель социально-политического и экономического развития является наиболее эффективной для Украины.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции результаты общенационального социологического опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис” с 12 по 26 декабря 2009 года.

Так, 24% граждан считают, что Украина должна иметь собственную модель развития, 19% ориентируются на модель России, 18% - стран ЕС, 10% - на модель Беларуси, 3,5% - на модель США, 2% - Китая, а 11% вообще не интересуются этим вопросом.

Предоставление преимущества различным моделям развития существенно отличается в разных регионах Украины: в Западном регионе наиболее эффективной считают модель стран ЕС (32%) или склоняются к собственной украинской модели (19%), в регионе Центра и Северного Востока наибольшую поддержку имеет собственная украинская модель (25%), стран ЕС (19%), в регионе Юга и Юго-Востока - собственная украинская модель (25%) и модель России (24%), в регионе Донбасса и Крыма - модель России (37%) или собственная украинская (26%).

На вопрос “Приходилось ли вам хоть когда-нибудь бывать в странах, которые сейчас являются членами ЕС, в США или Канаде?”, большинство опрошенных (85,7%) ответили “нет”, 14,3% -“да”.

Всего было опрошено 2010 респондентов по общенациональной выборке, представленной по таким характеристикам, как пол, возраст, образование, тип и регион проживания. Погрешность выборки не превышает 2,3%.