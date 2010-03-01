Памятник расстрелянным в 1941 г. ученым установят во Львове

Во Львове в этом году будет установлен памятник ученым Львова, расстрелянным в 1941 году на Вулецких холмах города.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, во львовском музее им. С.Крушельницкой состоялось награждение участников конкурса на лучший проект памятника ученым города Львова, расстрелянным в 1941 году на Вулецких холмах. Конкурс проходил в рамках украинско-польского сотрудничества. Первое премиальное место получил участник из Польши Александр СЛИВА. Специальную премию получил авторский коллектив из Львова в составе Олега ТРОФИМЕНКО и Дмитрия СОРОКЕВИЧА.

Конкурс проходил по совместной инициативе городского председателя Львова и президента города Вроцлава. Памятник запланировано открыть в этом году.