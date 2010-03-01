В Запорожской области местного фермера взорвали в собственном автомобиле.

Как сообщил УНИАН начальник следственного управления ГУ МВД Украины в Запорожской области Олег КУРОЧКИН, преступление было совершено сегодня около 8.00 в селе Полтавка Черниговского района.

"Около 8-ми утра местный фермер, 1966 г.р., выехал из дома на работу на автомобиле "Шкода-Октавия". Уже во время движения произошел взрыв - сработало неустановленное взрывное устройство, которое, по предварительным данным, было установлено под днищем автомобиля", - отметил О.КУРОЧКИН.

По его словам, мужчина скончался на месте происшествия. Кроме него в салоне автомобиля никого не было.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ведется следствие.