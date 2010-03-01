Лозинский приехал сдаваться из Крыма

Бывший народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ, которого обвиняют в убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка, прибыл сегодня в Киев из Крыма для того, чтобы сдаться Генеральной прокуратуре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как отметили в прокуратуре, по словам В.ЛОЗИНСКОГО, он приехал на автомобиле своего приятеля, которого попросил доставить его в Киев. "Как только было установлено его место пребывания, туда сразу выехали сотрудники СБУ. Они и сопровождали ЛОЗИНСКОГО в Киев, до порога Генпрокуратуры", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, место нахождения экс-депутата было установлено некоторое время назад оперативно-следственным путем. В частности, через арест и допрос егеря Голованевского лесничества, который одновременно был доверенным лицом В.ЛОЗИНСКОГО, и других лиц. "Также он, по сообщению определенных людей, был замечен в Кировоградской, Донецкой, Одесской областях. Все эти меры привели к тому, что он проявил себя. Его взяли в тесное кольцо, которое начало сужаться, и все закончилось сегодняшним мероприятием - ЛОЗИНСКИЙ почувствовал, понял это, и решил сдаться", - сказали в Генпрокуратуре.

В то же время в ведомстве заметили, что в присутствии адвоката В.ЛОЗИНСКИЙ был ознакомлен с протоколом обвинения, и сегодня-завтра ему будет избрана в суде мера пресечения. "Конечно, затягивать с этим не будут - ему же нужно где-то ночевать. А где, как не в изоляторе?" - сказали в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель, 1954 года рождения, Валерий ОлийнЫк.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, нанесенное способом, имеющим характер особого издевательства, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо выполненное по заказу, либо приведшее к смерти пострадавшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суду.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.

28 декабря генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что в деле бывшего народного депутата от БЮТ В.ЛОЗИНСКОГО достаточно доказательств для его обвинения.

А.МЕДВЕДЬКО отметил, что «на сегодняшний день дело ЛОЗИНСКОГО практически расследовано – провели около полсотни разных экспертиз и следственных экспериментов, допросили более тысячи свидетелей». По его словам, увеличилось количество статей обвинения против В.ЛОЗИНСКОГО и его подручных – «незаконное лишение свободы (речь идет об охотниках, захваченных бывшим депутатом), вымогание имущества, превышение служебных полномочий и даже подделка документов». При этом А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что «в розыске не только ЛОЗИНСКИЙ, но и один из его приближенных».

«Как только задержат беглецов, дело будет передано в суд в кратчайшие сроки», - заверил генпрокурор.