Погода на завтра

Завтра ночью в Украине, кроме западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областей, днем в восточной части, Крыму и Приазовье ожидаются дожди, ночью местами с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром в южной части, центральных и восточных областях местами туман. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на западе до 5° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в Закарпатье и юге страны 6-11° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области во вторник существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.