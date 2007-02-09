По делу об отравлении Ющенко допросили массажиста

Во вторник силами сотрудников СБУ в Днепропетровске был задержан Юрий Десятский, который разыскивался по делу об отравлении Виктора Ющенко.

Об этом сообщают источники "Украинской правды", по словам которых ранее Десятский находился во всеукраинском розыске, поскольку не являлся на допросы в Генпрокуратуру.

Информацию о задержании Десятского подтвердила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.

"СБУ по поручению следователей Генпрокуратуры установила местонахождения Десятского и способствовала тому, чтобы состоялся его допрос. После допроса Десятского отпустили", - сказала Остапенко.

Она добавила, что Десятский не давал подписку о невыезде.

Пресс-секретарь СБУ не сказала, в каком качестве был допрошен Десятский. "Все комментарии по делу об отравлении президента Виктора Ющенко имеют право давать только следователи Генпрокуратуры", - сказала Остапенко.

Как известно, Десятский делал массаж Виктору Ющенко 4 сентября 2004 года – накануне дня его возможного отравления. Десятский якобы уже тогда видел симптомы заболевания Ющенко.

30 января на пресс-конференции генпрокурор Виктор Медведько заявил, что они отрабатывают двух новых фигурантов в деле об отравлении президента Ющенко. Он добавил, что один из вышеуказанных людей - массажист. Правда, он не уточнил фамилию этого человека и место, где он работал. По словам Медведько, этот человек выехал из Киева в сентябре прошлого года и сейчас разыскивается правоохранительными органами.

Украинская правда